違停引警盤查還想衝撞逃離 3人攜毒全落網

嘉義縣41歲張姓男子是毒品通緝犯，今早駕車載黃姓、吳姓友人至嘉義縣竹崎地區農會本會領錢時，因車輛違規停在對向車道（圖右方車輛），引起員警注意，警方盤查時，吳男跳到前座開車衝撞前車想逃離，3人最後仍被警方逮補。（民眾提供）

2018-02-26 13:55

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣41歲張姓男子是毒品通緝犯，他今早駕車載黃姓、吳姓友人至嘉義縣竹崎地區農會本會領錢時，因車輛違規停在對向車道，引起員警注意，警方盤查時，吳男跳到前座開車衝撞前車想逃離，竹崎派出所所長黃俊達右手指不慎被夾傷，仍奮力緊握吳男方向盤、不讓嫌犯逃跑，經現場民眾協助將3人逮捕，目前偵訊中。

竹崎地區農會本會位於竹崎鄉中山路鬧區，警方壓制嫌犯過程，一度引起周邊民眾恐慌，以為有搶匪搶農會，直到警方壓制3人後向鄉親說明，鄉親們直讚所長太勇敢了。

黃俊達今早10點20分率員巡邏經過竹崎區農會，發現自小客違規停車，行跡可疑，盤查發現駕駛張姓男子是毒品通緝犯，立即將他控制。

剛從農會領錢回來的黃男看見警方，假意接受盤查，欲上車取證件，打開車門後，旋即往文化路的竹崎高中方向逃跑，車內坐後座吳男隨即跳到前座啟動車輛想逃跑。

黃俊達說，眼看吳嫌有意開車逃跑，立刻用手壓住方向盤警告對方，沒想到吳嫌仍踩下油門逆向往前衝撞前方車輛，自己右手指雖不慎被夾傷，幸好順利壓制住3名嫌犯，第一時間呼叫支援並經現場鄉親協助，在他們車上查獲安非他命、海洛因等毒品。

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