稱「強迫症」病發…女賊3偷麵包店

2018-02-26 13:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕40歲陳姓女子日前至新北市永和區福和路某麵包店，由於該店生意不錯，店內顧客很多，陳女竟徒手偷拿架上麵包直接放進隨身包包內，就這樣直接走出店門，店家直到打烊清點發現少錢，調閱監視器才發現被偷，警方獲報循監視器將陳女逮捕到案。

陳女無奈向警方說，自己真的患有強迫症，也老實承認，同一家她已偷了3次，她有到醫院就診，但是還是無法控制這種行為，做完案後都會非常後悔。警方說，雖然陳女確實有就診紀錄，但竊盜屬公訴罪，訊後仍依法將陳女移送法辦。