228將屆 陳志龍批國內法律「沉浸法西斯思維」

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍（左一）教授痛批，台灣法律至今沉浸在法西斯思維與實踐中；左二為德國學者阿恩特．辛恩教授、左三為連福隆教授（記者溫于德攝）

2018-02-26 13:14

〔記者溫于德／台北報導〕1947年二二八事件造成國內上萬人民死亡，接踵而來的白色恐怖更是導致人民被死亡、失蹤與監禁，並剝奪人民多項權利或義務。台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授痛批，國內司法至今仍沉浸在法西斯思維並實踐，顯然未脫離箝制人民、迫害人權的舊思想；他也特別指出，這種威權暴力，會特別表現在稅暴力形式上，持續上演中。

台灣財經稅法研究學會與稅法改革聯盟上午舉行「『稅法二二八』台灣納粹式稅法」座談會，陳志龍率先提到，1949年至1987間長達38年戒嚴時期，堪稱「世界最長白色恐怖」，而戒嚴又與二戰時期的法西斯具多方面相同思想，包括崇拜個人意志、欺壓人民、獨裁或欺負法治等，換句話說，真正的人權與法治，在戒嚴時間均未存在，而戒嚴時期呈現的均是個人崇拜、洗腦，再加上獨裁者製造的假象後，用以欺騙人民，沒有任何的真理。

政府雖在1987年宣布解嚴，但陳志龍認為，人民之後只獲得言論自由，其餘如立法、行政、司法等權力，均未獲得、仍把持在既得利益者身上，因此，即便國內現在持續倡導轉型正義，但因近40年戒嚴所致，思想仍被「威權」二字箝制，加上結合法西斯主義緣故，台灣檯面上雖呈現民主情況，實則是檯面下的暴力情形。

至於受邀出席的學者、歐洲與國際刑法研究中心主任阿恩特．辛恩教授（Prof.Dr.Arndt Sinn），透過連福隆教授翻譯表示，德國過去受到希特勒國家社會主義影響、導致崩盤，「納粹時代法律是失能的」；但希特勒在二次大戰戰敗後倒台，人民才得以恢復自由、平等、人權等價值，並以製作基本法方式（即德國憲法），保障人民，置人民尊嚴於最重要位置上。

阿恩特．辛恩最後說，現今德國憲法賦予人民提起行政救濟，若仍無效，最終得向憲法法庭提起訴訟，爭取應有權力。

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