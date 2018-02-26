警界徐懷鈺、石原聰美 聯手直播台中燈會

余珮毓（左）、周瑜（右），是台中市知名的美女警花。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-26 13:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕「2018中臺灣元宵燈會」於本月24日晚間開鑼，中市警察局第二分局加派人力負責維安，其中，分別有警界徐懷鈺與石原聰美美譽的女警余珮毓、周瑜特，以臉書直播方式邀請網友同歡，直播內容包括燈會現場，另有犯罪預防宣導，首播當天即有超過5000名粉絲觸及參與直播，近300人按讚留言，網友直呼「這真的是很讚的宣導方式！」。

有警界徐懷鈺稱號的30歲二分局公園所警員余珮毓，以及近日獲日媒關注，被譽為警界石原聰美的26歲育才所警員周瑜，穿梭燈會間，笑容甜美，搭配默契極佳，介紹「公犬遠瞻-福旺中臺」與「母犬守護-祥旺花都」為主題的主燈，並呼籲燈會期間，周邊雙十路、精武路、自由路及公園路等路段活動期間交通流量大，易造成車輛壅塞，且周邊停車空間有限，民眾應多搭乘公車轉乘（10公里免費），以避免塞車，另外，民眾應注意自身財物保管及關注同遊家人老幼的安全。

公園派出所於燈會期間，將加強執行鷹眼計畫，包括幫民眾因機車鎖匙忘了拔取，代保管機車以防失竊，警方也貼心提供民眾緊急情況手機充電及專業導覽，並強化機動派出所之運作與有效運用警察志工服務等服務，以協助民眾排解困難。

2位女警表示，首次參與燈會直播工作，心情雀躍緊張，才花短短3天準備，主持功力堪稱一絕，網友認為「這真的是很讚的宣導方式！」，2人首播當天即有超過5000名粉絲觸及參與直播，近300人按讚留言。