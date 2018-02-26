轉彎處違停擋視線害死婦 違停、肇事車主都判關6個月

車禍現場留有張姓老婦人血跡（記者吳昇儒翻攝）

2018-02-26 12:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕別再違規停車了！基隆一名李姓轎車車主去年2月11日將愛車違停在大華二路上的轉彎處，碰巧擋住一名機車騎士視線，撞上穿越馬路的張姓老婦。老婦人經搶救無效身亡，檢警認定汽、機車車主都有肇事責任，依過失致死罪將兩人送辦。基隆地方法院審理後，判處兩人有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

檢警調查，8旬張姓老婦就住在案發地點不到50公尺的地方，當時是從兒子家要走回住處，未料卻被大型重機迎面撞上，倒地不起。

警方調查，27歲李男行經該路段時車速較快，且疑遭違停車輛擋住視線，導致反應不及，雖然已經向左閃避，仍將張姓老婦撞倒在地，現場留下斑斑血跡。

李姓重機騎士向檢警表示，轉彎時被違停車輛擋住視線，發現時已來不及。

檢察官認為，依照現場事故圖及跡證來看，重機騎士確實被違停轎車擋住視線，一併將轎車車主列為被告起訴。

法官認定兩人疏於注意，導致事故發生，造成張姓老婦人死亡，判處兩人有期徒刑。

基隆市警交通組長李文雄呼籲，駕駛人行經彎道時必須減速慢行並注意車前狀況，行人穿越馬路時則應注意左右來車，以免發生危險。