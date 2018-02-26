中國女假觀光真賣淫 促銷主打玖壹壹歌曲「9453」

賣淫的中國女子平均年齡僅20多歲，最多賺到台幣5萬元。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-26 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警在北區破獲一個盜用玖壹壹歌曲「9453」（就是有鬆）為名的應召站，賣淫女子全都是假觀光真賣淫的中國籍女子，她們宣稱「就是最便宜」，每次性交易2000元起，年齡僅20多歲，最多賺到5萬元台幣，警方查獲14名中國女子與4名嫖客，但尚未找到經營者，依社會秩序維護法裁罰，14名女子移送移民署解送出境。

市警局刑大偵二隊在網路巡邏時發現，有一個主打「台中9453就是最便宜」的應召站，使用玖壹壹歌曲「9453」（台語就是有鬆）為名，宣稱性交易每次只要2000元，透過LINE軟體打廣告而豔名遠播，警方於本月7日，進一步於台中市一家汽車旅館，當場查獲4對正在性交易的男女，還有其他賣淫的中國籍女子共18人。

警方調查，這個應召站的負責人仍調查中，他們在台灣用LINE攬客，在中國則用微信媒介女子賣淫，賣淫的中國女子說法不一，有的宣稱是中國當地的「雞頭」介紹，有的宣稱經商失敗缺錢，朋友介紹到台灣賣淫，她們都是持觀光簽證到台灣，每次入境10至15天，抵達台灣之後，依指示直接搭車到這家汽車旅館內住宿兼性交易，每次性交易開價2000至3000元，與應召站64或73拆帳。

這群賣淫女子的平均年齡約25歲，最年輕的是22歲，她們不願吐露賺了多少，僅有1人表示，但台灣數天來，已經賺了台幣5萬元，但是要扣除每天2400元的房費，以及簽證等代辦費用，警方依據社會秩序維護法裁罰，14賣淫女子依臺灣地區與大陸地區人民關係條例，由移民署專勤隊收容擇期遣返。