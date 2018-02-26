貨櫃調包、換貼 走私22噸中國香菇、火腿

2018-02-26 11:58

［記者楊政郡／台中報導］台中市錦屏公司涉嫌利用貨櫃調包方式，從中國地區非法走私進口22噸的香菇及火腿，台中地檢調查業者以「狸貓換太子」手法，把白木耳的合法貨櫃編號「換貼」到走私貨櫃上，順利把香菇及火腿運走，台中地檢署依懲治走私條例起訴譚姓負責人及葉姓員工。

台中檢警去年5月間根據線報，在彰化縣和美鎮查獲22噸來自中國地區走私香菇及火腿，經過追查發現，業者先以白木耳合法進口一貨櫃（A貨櫃），貨櫃進來後存放在海關儲存場，幾日後再從中國轉香港到台灣進口另一貨櫃（B貨櫃，以白木耳名義報關，但內裝22頓非法進口的香菇及火腿），兩貨櫃同時在儲存場時，暗中「換貼」貨櫃編號、許可字號等。

106年5月9日，以曳引車將兩貨櫃分別從台中港10號碼頭拉出來，一台載運真的白木耳往北運，另一台裝香菇及火腿則運到和美鎮某廢棄工廠，找來4部小貨車分裝，準備運往桃園、嘉義、麻豆及高雄等4處交流道，到了交流道另有其他人來接貨。

而貨櫃運到和美鎮廢棄工廠時，跟蹤及埋伏員警一擁而上，查扣整櫃香菇及火腿。原本這種「狸貓換太子」手法天衣無縫，在和美鎮成功攔截這22噸走私香菇及火腿（粗估不法獲利可達3000萬以上），譚姓負責人辯稱他只是人頭，人頭費5萬元，葉姓員工供稱他負責找貨車來運貨，代價是3萬元。