仰德大道車禍》肇事車無手煞車、檔煞 還超載5公噸上路

陽明山仰德大道車禍4死8傷，肇事車被發現無手煞車、檔煞，還超載5公噸上路現場。圖為2017年7月19日車禍現場。（資料照）

2018-02-26 11:59

［記者黃捷／台北報導］陽明山仰德大道造成4死8傷車禍，士林地檢署調查發現，肇事的混凝土泵浦車不僅超載超過5公噸，該車手煞車系統竟已被拆除，連固定減速驅動齒輪的插銷也斷裂，根本無法檔煞，事故發生時該車完全沒有減速手段，連承辦檢察官解釋時也直呼離譜，「這種車況竟然敢上路」。

檢方調查，肇事車輛是信詠工程行於2005年購買的中古車，由負責人陳美蘭（53歲）管理，車齡已近40年，陳美蘭卻未注意車輛買來時手煞車系統已遭移除，還讓限重15公噸的該車，超載到20.16公噸，並交給駕駛阮英貴上路。

另外，維修員盧志宏（41歲）在2016年12月7日更換差速器時，未注意到連接中央傳動軸減速驅動齒輪的插銷式螺帽已經斷裂，阮男曾於隔年4月25日反映行駛時車輛「有點抖動」，盧男卻只更換中央傳動軸，並未檢查插銷，也未裝回手煞車。

據了解，陳女只承認讓車輛超載上路，辯稱不知道買車時手煞車已遭移除；盧男則辯稱檢查車輛時都沒有問題，另因還有氣壓式煞車（腳踩煞車），所以他認為沒有手煞車也沒問題。

但檢察官發現，該插銷螺帽若曾經正常運作，一定會有所磨損，但該車的插銷螺帽卻完全沒有痕跡，顯然早就斷裂，因此仍認定檢修不確實，遂依業務過失致死、業務過失傷害等罪起訴陳美蘭及盧志宏。