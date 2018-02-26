難以過度苛責！戰車墜溪4死 倖存肇事駕駛兵獲緩刑

陸軍564旅戰車墜溪釀4死案，屏東地院法官認為肇事的上兵駕駛楊炎霖難以過度苛責，給予緩刑機會。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2018-02-26 00:15

〔記者李立法／屏東報導〕陸軍564旅戰車墜溪釀4死案，屏東地方法院經過年餘審理，認定是唯一倖存的戰車上兵駕駛楊炎霖操作不當所釀，依業務過失致死罪判刑6個月，但法官念在楊男背負4條同袍性命，亦備受煎熬，甚至出現急性壓力疾患，難以過度苛責，加上事後坦承犯行，並獲死者家屬原諒，故給予緩刑機會。

陸軍第8軍團裝甲第564旅戰車第2營第3連105年8月16日參與三軍聯訓基地「聯勇操演」，實彈預演任務結束後，楊炎霖駕駛CM11（勇虎）型戰車行經恆春鎮網紗溪橋時，卻失控墜溪翻覆，楊炎霖及時爬出僅受輕傷，但車內其他4人包括車長中尉排長吳得瑋、副車長射手下士陳秉逸、裝填手一兵張志偉及安全軍官上士陳世坤，卻逃生不及喪命。

楊炎霖事後一口咬定是煞車及方向盤出問題肇禍，但經檢方及軍方勘驗後，排除機械故障，認定是人為操作不當才導致這起悲劇，屏檢前年12月間依業務過失致死罪起訴楊炎霖。

屏東地院審理後採信檢方調查事證，法官念及楊男與車上4同袍朝夕相處、患難與共，雖倖免於難，卻承受極大煎熬，犯後具悔意，並與死者家屬達成和解，依業務過失致人於死罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑5年，並於2年內向國庫支付10萬元，可上訴。