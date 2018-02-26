獨家》隨意與陌生男併桌 她慘被惡狼推進廁所！

2018-02-26 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕併桌的夢魘！

女子小真（化名）與朋友到串燒店喝酒消夜，3名美女在對方一群陌生男性鼓譟下併桌，結果其中劉姓男子以為她們好欺負，竟鎖定貌美的小真尾隨，推進廁所反鎖後隨即強吻襲胸，所幸過程被見義勇為的客人看見，趕緊通報小真朋友救人，劉姓惡狼面對檢警偵訊，竟大言不慚地說「她又沒反抗，感覺像是願意的！」新竹檢方依強制猥褻罪嫌提起公訴。

被害人小真指控，劉男去年6月某日深夜在竹北市一處串燒店用餐，而她也姊妹淘共3人前往用餐，雙方原本素不相識，因同桌友人受對方鼓噪，她們3人才跟劉男及劉男友人併桌喝酒吃飯。

席間她離席至洗手間上廁所，劉男竟趁她一人正要進入洗手間時，即尾隨到洗手間門口，並徒手將她推入洗手間內，隨即將大門反鎖，讓她無法離去。

劉男以身體將小真壓制在牆上，強吻嘴巴並以手撫摸胸部，一旁排隊如廁的男子告知小真友人劉男尾隨進入廁所一事，友人遂在門口拍門，大喊小真名字約8、9秒後，劉男才開鎖讓小真離開，小真隨即哭泣並向友人哭訴，隨即報警偵辦。

劉男到案後坦承尾隨進入洗手間內部，並觸碰身體且親吻嘴唇，辯稱小真並未反抗，感覺她像是願意的。

小真友人則作證說，經大家救援讓小真離開廁所後，小真隨即哭泣並陳述遭摸胸、強吻，當初起哄併桌的劉男同桌友人聞訊，當場向小真道歉。

檢方則勘驗現場洗手間門鎖，發現如從內未反鎖時，從外面順手旋轉即可開啟。而小真友人當時無法直接開門進入，顯見劉男進入後已將門反鎖，全案依強制猥褻罪嫌提起公訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆