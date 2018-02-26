狠心少婦打爆2歲兒頭見骨 踹胸留腳印 還想串供脫罪

2018-02-26 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕盧姓女子20出頭就當媽，涉嫌對2歲多的兒子拳打腳踢，最後打到爆頭見骨，才送醫急救，醫護人員又在小男童胸部發現母親腳踹的瘀傷印記，輾轉由社工報警偵辦，新竹地院法官發現盧女案發後找2人串供企圖脫罪，毫無悔意，最後依成年人故意傷害兒童罪判刑10月。

判決書指出，26歲的盧女在104年6月起在外租房子，就開始徒手毆打2歲多的兒子背部、胸部、腹部與手臂，後來更以腳踹兒子胸部、腹部，並推兒子的頭去撞不詳尖銳物以及硬物體，導致兒子受到嚴重顏面撕裂傷、胸部竟留下母親的腳印瘀痕，此外頭皮、背部與上臂都有多處傷害。

盧女見兒子頭部前額傷口深可見骨，才趕緊將兒子送醫急救，醫院社工發現傷痕有異疑似受虐，通報社會處社工到場，始循線查悉。

盧女辯稱，因為兒子在浴室撞到水龍頭，才會有這樣的傷勢，她絕對沒有虐打自己兒子。

然而法官在審理時，發現盧女要求2人作偽證，想編造不在場證明，企圖脫罪，事後又將事情全部推給同居男友，然而其編織的謊言一一遭法官戳破，更讓法官堅信虐打男童的人就是生母盧女。

法官強調，盧女對2歲多的親生兒子不斷施暴，且事後飾詞狡辯，找人串供企圖脫罪，毫無悔意，最後依成年人故意傷害兒童罪判刑10月。

法官調查，本案被害兒童是盧女的大兒子，事後盧女又連生3個男孩，老二、老四都出養給別人，老三則在出生時即夭折死亡。

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