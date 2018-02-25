高市議員參選人驚傳被恐嚇 警方逮人偵訊中

警方剛逮獲林姓男子帶回偵訊中。 （記者陳文嬋翻攝）（記者陳文嬋攝）

2018-02-25 19:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨籍高市鳳山區市議員參選人林智鴻驚傳臉書被人PO出槍彈照片，並留言「七爺66」意指索命，警方剛逮獲林姓男子到案，他坦承犯行不諱，但辯稱他是林智鴻的支持者，PO槍彈照及留言「七爺66」是要提醒林智鴻小心，警方目前偵訊中。

高市鳳山區市議員選舉戰況激烈，民進黨籍參選人、高市府前新聞局主秘林智鴻，形象清新又勤跑基層，備受各界矚目，他於「鳳山要紅林智鴻」臉書，PO出掃街拜票文章，爭取選民的支持。

不料他的臉書於昨天傍晚近6時，被自稱「郭世和」網友PO出1張手槍及子彈照片，並留言「七爺66」，造成他心生畏懼，擔心危及自身安全，今到鳳山警分局提出恐嚇告訴，並請求隨扈維護安全。

林智鴻表示，網友臉書PO槍彈照片，還留言「七爺66」意指七爺來了，經請教律師，七爺是陰間使者，全文有索命意思，由於後續尚有許多拜票行程，都將與民眾近距離接觸，他擔心人身安全，決定報警處理。

林智鴻指出，選舉過程與人為善，並未與人結怨，網友臉書恐嚇行徑，不影響他的行程，但他期盼選戰平和順利，不希望出現選舉暴力，造成整個社會恐慌，希望警方能查明真相，了解歹徒的犯案動機。

鳳山警方清查網路資料，並過濾治安人口，鎖定林姓男子（37歲，有竊盜前科）涉嫌重大，剛才於新興區七賢二路，發現林男騎腳踏車逛大街，將他攔下帶回警局偵辦，他坦承犯行不諱，但辯稱他是林智鴻的支持者，PO槍彈照及留言「七爺66」是要提醒林智鴻小心，警方目前偵訊中。