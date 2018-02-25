法拍投標更方便！屏東執行分署推6項便民措施

屏東分署為了讓遠距離民眾可透過視訊洽辦業務，今年再增設11個視訊地點，全縣共有20個視訊地點。 （屏東分署提供）

2018-02-25 18:41

〔記者李立法／屏東報導〕年假結束，各行各業恢復常軌，行政執行署屏東分署為方便民眾參與法拍及繳納滯欠國庫款項，於新的一年推出6項便民措施，歡迎民眾多加利用。

屏東分署表示，6項便民服務措施分別為手機行動支付繳納案款、不動產可現場或通訊投標、愛心到府服務、夜間繳款服務、線上預約分期、偏遠地區的視訊地點增設為20個等，讓洽公民眾節省時間，減少舟車勞頓。

其中多元繳款部份，民眾除可持屏東分署寄發的繳款通知單到4大超商繳款外，為免去攜帶現金的不便及省去找零錢麻煩，民眾可使用Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay（Android Pay）、Taiwan Pay付款現金、信用卡等方式現場繳款。

此外，對於法拍不動產，民眾除可直接到屏東分署投標外，也能在該分署網站下載通訊投標單，以郵寄的方式投標，不僅可減少圍標並便利遠距離的民眾投標；例如，遠在台北的民眾，想買屏東分署的法拍屋時，只要郵寄通訊投標單即可，不用跑一趟屏東。

至於愛心到府服務，義務人若行動不便、身心障礙、或是須要協助的年長者，可用電話或上分署官網線上申請執行人員到住處服務。

屏東分署為了讓遠距離民眾可透過視訊洽辦業務，原本設有9個視訊地點，今年再增設11個視訊地點，共有20個視訊地點。