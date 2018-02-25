退休軍官賣菜挨踢下體心好痛 女菜販判賠5萬

2018-02-25 17:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蛋蛋的憂傷！2016年新竹1名退伍軍官在菜市場擺攤時，與鄰攤楊姓夫婦爭吵，沒想到，軍官顧著與對方丈夫拉扯吵架，卻遭楊妻踹中下體受傷，事後控楊妻傷害；軍官顏面無光，甚至淪為菜市場笑談，憤而向法院提出民事求償，索賠30餘萬元的精神撫慰金及醫療費。新竹法官認為，楊妻確有出腳傷害軍官下體，判賠5萬元。

斐男指控，他軍官退伍後在新竹市果菜市場擺攤做生意，與鄰攤的夫婦楊男、后女因生意搶客積怨已深。2016年4月間，斐男與楊男口角，后女為夫助陣，在眾目睽睽之下抓傷斐男雙手，再趁機用腳踹傷斐男「下體」，還罵了「幹」字，讓斐男臉上無光，足以貶損他的人格、名譽及社會評價。

斐男主張，他遭后女辱罵毆打後，曾就醫醫治，同時因下體疼痛，買中藥及傷藥吃，醫藥費花了5500元。他向法官表示，受傷事小，下體遭踢傷後，傷況嚴重，需不斷醫治及服藥外，且於受傷期間，不但無法行房，即連大、小便時，睪丸及陰莖也感十分疼痛，且他遭后女打傷後，罹患焦慮適應障礙症、睡眠障礙症。

但是，被告事後毫無悔意，反而對他提告誹謗罪還附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，犯罪後態度不良，因此請求賠償精神慰撫金30萬元。且當時在菜市場遭后女當眾罵「幹」，讓他難堪不已，甚至遭后女當眾抓捏並踢踹下體，讓人傳為笑談，更令伊人格尊嚴受損，名譽受損嚴重，要求后女在報上刊登道歉啟事，回復他的人格。

后女向法官反駁，指稱斐男所言不實，她從未出言侮辱原告，她雖出自義憤而有傷害對方的動機和行為，但沒有造成斐男實際損害，因此不用負損害賠償責任。對方雖提出2017年8月間醫院診斷證明書「有焦慮適應障礙症及睡眠障礙症」，但跟兩手擦挫傷及陰囊挫傷在病理上沒有因果關係。

后女還說，斐男購買大七厘及蔘之寶人蔘液的發票及收據，都不是遵照醫囑購買，藥效亦與其傷害無關。她願意承擔原告醫院就診醫藥費。且案後發，斐男也沒停止在攤位上的生意，沒有喪失減少勞動能力，要求法官駁回裴男請求。

法官調查，后女傷害斐男遭法院判拘50日定讞，原告主張遭被告傷害確有事實；勘驗光碟發現，被告雖有說：「去告我啊！去告！趕快去！」話語中夾著一個類似「幹」的聲音，但聽不出是被告的聲音，是否是口頭禪或加強語氣的輔助語，仍有疑義，因此夾一個幹字能否貶損原告人格、社會評價，也是有疑慮的。同時，案發當時是激烈爭吵，被告一時情急口誤，也是常情，因此難以認定有公然侮辱的故意，原告主張名譽受損，不予採信。

法官認，原告因被告徒手抓其雙手及腳踹其下體而受傷，精神上遭受重大痛苦乃屬必然，主張精神上受有莫大痛苦，可堪認定，衡量雙方社經地位，認定后女應賠5萬精神撫慰金。另醫藥費及登報道歉主張則均駁回。