悍女強取員警密錄器未遂 法院輕判拘役35日

林女不斷伸手企圖抓取員警胸口的密錄器，法院輕判拘役35日。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-25 17:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕具碩士學歷的林姓女子，去年3月20日投宿台中市一家旅館，卻因欠繳房費，與旅館人員起糾紛，中市警局三分局立德派出所兩位員警到場，林女見黃姓員警胸口有俗稱密錄器的小型攝影機，竟一再伸手抓取密錄器，黃員趕緊伸手攔阻，林女雖未取得密錄器，仍造成密錄器攝影畫面搖晃，忍無可忍的員警依妨害公務罪法辦，台中高分院認為林女確實干擾警察行使職務，但並非暴力攻擊警察，依妨害公務罪輕判拘役35日，可易科罰金，宣告緩刑2年。

判決書指出，林女投宿的旅館每天房費1000元，但林女只願給800元，旅館人員於去年3月20日中午退房時間，拒絕讓她續住，她卻拒絕離去，旅館只好報警。

立德所兩名員警到場時，林女見黃姓員警胸前有密錄器，她伸手想抓取密錄器，員警趕緊攔阻，林女仍一再伸手抓取，導致密錄器晃動，拍攝受到干擾，雙方拉扯時，員警的手腕受到輕微擦傷，員警無法容忍林女一再動手挑釁，甚而是挑戰公權力的行為，依妨害公務罪嫌逮捕法辦。

台中地院一審時，林女辯稱她與旅館之間是民事糾紛，警方無權動用公權力驅離她，台中地院卻認為，林女拒絕離去，旅館人員無法行使財產權，警方介入自屬合法，另外，林女雖未奪得密錄器，但已造成密錄器晃動，影響員警行使職務，觸犯妨害公務罪，但林女未達暴力脅迫程度，輕判拘役35日，可易科罰金。

林女與台中地檢署都不服判決上訴台中高分院，檢方認為林女與員警拉扯，導致員警手腕輕傷，這部分也構成妨害公務罪，林女則於二審時坦承部份犯行，二審認為，員警手腕受傷，並非林女用暴力手段造成，而是雙方拉扯導致，林女沒有妨害公務的犯意，二審時又坦承部份犯行，維持一審的拘役35日，宣告緩刑2年，全案確定。