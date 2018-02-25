耍帥代價！借來350萬保時捷秀甩尾 慘撞路樹半毀

跑車左側車頭嚴重受損。（記者余衡翻攝）

2018-02-25 14:45

〔記者余衡／新北報導〕真貴的教訓！宋姓男子昨天上午向朋友商借要價358萬的保時捷Boxster S跑車，在街頭耍帥大秀甩尾，不料疑因迴轉後沒立即抓正方向盤，當場失控一路偏離車道，最後撞上路樹及停車告示牌才停下住，跑車車頭當場半毀，粗估維修費及賠償公物恐怕就要花費百萬。

據了解，自稱從事服務業的宋男現年38歲，昨天上午10點多他駕駛保時捷跑車，前往新北市三峽區一間摩鐵接送友人，友人上車後宋男連續在馬路上繞圈圈，迴轉時還急轉方向盤帥氣甩尾，成功兩次後他還嫌不夠過癮，正當他嘗試第三次甩尾甩到一半時，疑因沒有抓正方向盤，過彎後車輛偏移車道，高速衝向約100公尺外的人行道，直直撞上路樹及停車告示牌才終於停下。

強大撞擊力道讓前座兩顆安全氣囊當場炸開，保時捷左側車頭及保險桿嚴重毀損，警方獲報趕抵時，只見兩人受到嚴重驚嚇呆立路旁，所幸僅受輕傷並無大礙，事後調閱監視器發現是宋男因耍帥甩尾釀禍，正深入了解宋男是否涉嫌危險駕駛罰責，車廠技師粗估維修費用恐需近百萬，而路樹及告示牌毀損賠償金額將交由三峽區公所進一步評估。

跑車失控撞向路樹。（記者余衡翻攝）

跑車前座安全氣囊炸開。（記者余衡翻攝）

宋男駕跑車在路口迴轉。（記者余衡翻攝）