臉書耍LINE假賣真詐 警公布104組詐騙ID

刑事局整理公布假賣、真詐的LINE ID。（記者姚岳宏翻攝）

2018-02-25 14:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕自去年10月開始，興起歹徒盜用民眾臉書帳號後，張貼販售低於市價的3C商品、空拍機、演唱會門票等訊息，誘導被盜帳號者的臉書好友加LINE交易，每筆遭詐騙金額數千至數萬元不等，165反詐騙專線特別整理公布104組用於詐騙的LINE ID，提醒民眾注意。

「哇!廣哥FB貼文賣名牌手機優惠價限量5隻，快加LINE！」「咦？加小軒臉書上面這個LINE ID買演唱會門票超便宜的！」刑事局指類似臉書貼文皆為詐騙。

刑事局表示，歹徒先會盜用民眾臉書帳號，張貼販售低價優惠手機、液晶銀幕、電視、空拍機、演唱會門票等訊息，誘導被盜帳號者的臉書好友加LINE交易，談話中以活動將截止為由，利用民眾買到賺到的心態要求立刻匯款，對話中甚至會拍攝身分證件照片取信買家，一切看似正常安全的交易過程，其實早已落入歹徒陷阱！

165反詐騙諮詢專線統計，累計去年10月至今年1月底，發現104組用於詐騙的LINE ID，每筆遭詐騙金額數千至數萬元不等，警方呼籲謹記網路購物「不、要、想」3步驟。

一、「不」加LINE作私下交易

私下交易風險非常大，消費權益完全無法受到保障，匯款後只要一被對方封鎖，就再也找不到人。歹徒使用的LINE 頭像？假的！歹徒顯示的身分證？假的！沒錯！一切都是眼睛業障重！

二、「要」下載165各宣導管道

165反詐騙宣導平臺，包含LINE、臉書、APP、官網，隨時提供最新詐騙資訊及相關宣導事項。想避免成為歹徒眼中的肥羊?就趕緊來下載。

三、「想」想商品便宜的可能性

心理學家提出「10秒」原則，看到相關貼文時，給自己10秒鐘思考前因後果，並提出反問：「這類商品有可能這麼便宜嗎？」就能夠有效地讓自己的思緒回到理性狀態！