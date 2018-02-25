被擄女童哭：「我現在就要找媽媽！」竊賊心軟送回

偷車擄人李嫌（左2）被捕。（記者洪臣宏翻攝）

2018-02-25 13:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕偷車演變成擄走2名稚女的李嫌落網，女童在車內啜泣：「我現在就要找媽媽！」李嫌疑心軟丟包，不知道已成全力追緝對象，遇攔捕還企圖駕車衝撞逃逸，經警方對空鳴槍才不敢妄動，他訝異地說：「我只是要探望祖母。」

小港警分局昨天晚上8時28分在大林蒲鳳華路統一超商前，發現朱婦被竊車輛，37歲李嫌看到警車一路狂飆，警方追到沿海路唐榮鐵工廠前，攔下車輛，但李嫌犯突然倒車衝撞欲逃離，員警見狀對空鳴槍嚇阻，將他逮捕。

警方檢視朱婦行車紀錄器，發現李嫌一上車就看到2名稚女，還哄騙「載妳們去散步」，5歲女童知道情況不對，哭說「我現在就要找媽媽！」李拗不過，要了朱婦手機號碼，通知丟包地點，從偷車到丟包約50分鐘，期間沒有恫嚇或傷害稚女身體。

李嫌應訊時表示，偷車是為了要返回雲林探視高齡祖母，到開到台南時發現油料不足以支撐到雲林 ，才又折返，因為手機沒電無法對外聯繫，不知道警方正大費周章抓他。警方訊後依竊盜、妨害自由等罪嫌將他送辦並建請羈押。

這件離譜偷車並演變成擄人案件發生在23日，35歲朱婦載5歲、3歲女兒到小港區宏平路口的超商，朱婦獨自下車購物，沒將車輛熄火，李姓慣竊見機不可失將車偷走，1小時內將2稚女丟包另家超商。

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