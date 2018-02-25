母亡父臥床 貧困青年竟淪車手養弟妹

余男宣稱貧困而淪落為車手，圖為提款的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-25 13:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅21歲的台中市余姓年輕人淪落為詐欺集團車手，在台中市警局三分局合作派出所轄區內盜領至少24萬元，合作所持拘票在嘉義市抓到他，他坦承犯案，還說出他貧困而墮落的過程，他説，母親2年前病故，父親中風臥床，他下有3個仍在唸書的弟妹，國中畢業後短暫就讀高中，見同學當詐欺車手很好賺，他就跟著當了車手，檢察官見他坦承犯罪，也如實交代犯罪過程，沒有聲請羈押，讓他限制住居釋回。

合作所調查，台中市內有一個車手集團，人數約4、5人，其中，有一個年僅21歲的余姓男子，在合作所轄區內提領約24萬元，犯案時間約3個月，不過，卻於1月初失蹤，警方調查發現，余男察覺自己被警方鎖定，跑到嘉義市的舅媽住處躲藏，之後又折返台中市區，合作所於本月9日持拘票抓到他。

余男落網後說，他淪落為詐欺車手，主因是貧困，他説，母親在2年前過世，父親又中風而臥床，生活無法自理，他排行老二，哥哥僅大他1歲，尚無法承擔家計，他下面有兩個妹妹與一個弟弟，都還在唸書中，整個家庭重責就落在他身上，他唸了一陣子高中，見國中、高中同學當車手「很好賺」，他也就輟學加入車手，想賺錢供應弟妹唸書，但僅3個月就被逮捕。

警方依詐欺罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，余男也向檢察官如實交代犯罪過程，檢方沒有聲請羈押，僅限制住居釋回候傳。

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