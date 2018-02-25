喝止咳水被驗出嗎啡反應 獲判無罪

2018-02-25 13:15

〔記者黃建華／高雄報導〕有吸毒前科的男子張簡，前年假釋出獄後遭檢方驗尿，驗出嗎啡反應而起訴，但張簡矢口否認曾經施用一級毒品海洛英或嗎啡，並辯稱罹患慢性支氣管炎，服用診所開立的「甘草止咳水（含嗎啡成分）」，並有診所開立證明，高雄地院一審根據「罪證有疑、利於被告」之證據法則，判張簡無罪。

判決指出，檢方起訴被告張簡涉嫌吸毒，主要的證據是張簡的驗尿報告雖呈現嗎啡反應。

不過，張簡矢口否認吸毒，並辯稱因慢性支氣管炎長期就診，經查，被告張簡確實因慢性支氣管炎及咳嗽，於105 年11月23日至106 年5 月17日間，多次前往大統內兒科診所就診，醫師並有開立甘草止咳水（含鴉片液Opium tincture成分）予被告，是被告之尿液可能因此呈現嗎啡陽性反應等節，有大統內兒科診所106 年7 月15日（106 ）大統醫字第2 號函附資料為憑，法官認為，被告所辯稱因服用甘草止咳水致其送檢尿液呈現嗎啡陽性反應等語，應屬有據。

高雄地院合議庭認為，被告尿液之嗎啡陽性反應是否確為施用第一級毒品海洛因所導致，已有疑議。根據「罪證有疑、利於被告」之證據法則，不能以推測或擬制方法，遽為不利於被告之認定。因此，本案不能證明被告確有犯罪，自應諭知無罪之判決。可上訴。

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