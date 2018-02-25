玩天九牌輸錢懷疑有人詐賭 豬隊友氣得報警滿屋人都被抓

2018-02-25 12:15

〔記者王冠仁／台北報導〕37歲陳姓男子在台北市西寧南路一處大樓內承租套房，用來當作天九牌賭場。日前陳與35歲吳男等5人在套房內聚賭時，吳男狂輸數10萬元，懷疑陳詐賭，雙方發生口角衝突還氣得報警；但他們報警後擔心被法辦，嚇得想「湮滅證據」，但警方趕到後在現場查扣相關物證，仍將陳依賭博罪嫌送辦。

警方調查，陳姓男子今年1月初，在台北市西寧南路一棟住商混合大樓，承租一間套房，他向房東佯稱是要居住，但實際上卻越來經營天九牌賭場；他的賭場沒有每天開張，而是有三五好友相約時才到該處聚賭。

本月23日上午，吳姓男子被陳男友人相約來該處玩天九牌，但期間吳男狂輸數10萬元，吳氣不過，懷疑陳使手段詐賭，與陳爆發口角衝突，雙方一言不合最後還打電話報警。

當他們報警完後，立刻想到若警方上門見到他們聚賭將被法辦，眾人嚇得立刻收拾現場，吳與陳也各退一步講和。不過，員警趕到後見屋內擺放著一張賭桌，眾人面面相覷，員警察覺可能是詐賭糾紛後，進一步查問得知事發經過，也在屋內找到賭場抽頭金1萬8千餘元、賭金23萬9千餘元、賭具天九牌、麻將、撲克牌、監視器鏡頭、螢幕等物證。

警方說，陳等人見紙包不住火，坦承因具賭糾紛才報警，陳還向吳抱怨「輸不起亂報警害我被抓！」警方最後將陳依賭博罪嫌送辦，吳等4名賭客則依社會秩序維護法裁罰。