小姊妹遭偷車賊載走 女童啜泣和嫌犯對話全曝光

李姓嫌犯開走朱婦未熄火的車輛，當時車內還有兩個女童。高雄警方24日逮捕李嫌（中），當時他還駕駛被害人的汽車（左）。（記者洪定宏翻攝）

2018-02-25 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄小港區一名朱姓婦人，23日上午開車載著3歲和5歲的女兒，停在路旁沒熄火就到超商購物，熟料汽車卻遭李姓男子開走，兩個女童也被載離現場。幸好偷車賊半路放下女童並於昨（24日）晚被逮，行車紀錄器錄下了他在車上和小女孩的對話。

據《TVBS》報導，當媽媽下車買東西後，兩名女童玩起「裝雕像」的遊戲，其中一人說「我們假裝是雕像，這樣別人就不知道我們是雕像了。」就在此時朱姓嫌犯走到車旁，打開車門說「妹妹走，哥哥帶妳去散步。」

朱嫌將車輛開走後，便和後座的小女孩閒話家常，詢問她們要去哪裡？女童回答「我們要去上學。」朱嫌聊天過程中還告訴女童「要乖乖喔。」此時小姊妹倆似乎察覺狀況不對，連說「這是我媽媽的車子、這是我媽媽的車子。」

朱嫌見狀便詢問女童母親的手機號碼，小女孩一邊啜泣一邊背了出來，同時哽咽地說「我要找我的媽媽。」嫌犯則回應「好喔好喔，中午好不好？」女童哭著說「不要，我要找我媽媽。」

朱姓男子看女娃不停啜泣，只好說「妳乖乖的我就帶妳去好不好，再哭我就不要了喔。」朱嫌隨後在超商5公里外的另一間超商丟包兩名女童，原本要北上到雲林找阿嬤，但因為車子油不夠返回高雄小港區找朋友借錢，最後就在小港區被警方逮捕。