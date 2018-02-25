議員參選人林智鴻疑遭恐嚇 高市警鎖定對象追緝中

民進黨籍高市鳳山區市議員參選人林智鴻驚傳被人恐嚇，他於今天上午到鳳山警分局提告恐嚇。 （記者陳文嬋攝）

2018-02-25 11:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨籍高市鳳山區市議員參選人林智鴻驚傳被人恐嚇，他於今天上午到鳳山警分局製作筆錄，正式提出恐嚇告訴，警方已鎖定對象追緝中。

林智鴻是高市府前新聞局主秘，他的「鳳山要紅 林智鴻」臉書昨天傍晚近6時，被自稱「郭世和」網友貼上1張手槍及子彈照片，並留言「七爺66」，造成他心生畏懼，擔心人身安全，今天上午到警局，提出恐嚇告訴。

林智鴻表示，網友臉書PO文槍彈照片， 還留言「七爺66」意指七爺來了，經請教律師，七爺是陰間使者，全文有索命的意思，他呼籲選舉過程，希望能平和順利，不希望有選舉暴力，造成社會恐慌，希望警方查明真相及PO文者背後的動機。

鳳山警方根據網路資料，過濾治安人口，目前已鎖定林姓男子（37歲）涉嫌重大，該男有竊盜等前科，全案警方全力追緝中。

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