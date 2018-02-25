獨家》登山客下載「視訊119」App 即刻救援墜崖7旬夫婦

經由女登山客阿年（左）透過「視訊119」App幫忙求救，摔落5公尺邊坡的周姓老夫妻順利被救出。（記者陳恩惠翻攝臉書社團「登山健行自組隊」）

2018-02-25 00:05

〔記者陳恩惠／台北報導〕智慧型手機功能強大，不僅能作為通訊、娛樂等用途，台北市消防局也利用手機內建GPS定位系統，開發能精確回報報案人位置的報案App，「視訊119」App去年12月21日甫上線，消防局指導陳姓女登山客使用App，成功定位正確地點，順利救出健走意外墜崖的7旬夫婦！

「救命呀！上面有人嗎？拜託救救我們！」這起意外事故發生在2月1日，女登山客陳虹年當日上午帶著自備的素食飯菜到內湖探望獨居長者，午後臨時起意，和林姓友人到士林區平菁街賞櫻，走在尾崙古圳時，寧靜的山林間突然傳來一對男女的微弱呼救聲，她們詢問發現，這對老夫妻誤踩圳道旁的滑石，一個不小心，雙雙摔落至少有5公尺高的邊坡，陳女趕緊打119求救。

台北市消防局勤指中心人員回應，這對77歲同齡的周姓夫婦從平菁路42巷登山，意外摔落後，也曾以手機撥打119求救，不過，受傷的老夫婦不知如何下載「視訊119」App，儘管消防局在當天下午1點51分已接到他們的報案電話，但手機訊號在陽明山區隨意飄浮，根本找不到定位，也無法回報墜落位置，一直讓救難人員「找嘸路」，於是要陳女趕緊下載「視訊119」！

陳女驚呼，「這麼剛好！我才剛辦4G網路ㄟ！」下載後，立刻開著視訊和勤指中心連線並定位，同行的林姓友人則發揮跑者實力，跑了半小時到登山口等候消防人員。而周姓老夫婦已摔落邊坡至少1個多小時，陳女擔心這對長輩失溫，一直站在他們摔落的邊坡上吹冷風，只為了保持視訊連線和定位。

消防局說，接到周姓老夫婦求救電話，讓他們也很著急，所幸陳女與林姓友人當天下午2點30分正好走尾崙古圳，經下載App協助GPS定位，救難人員近3點趕抵現場，確認周姓老夫婦摔落位置後，利用大樹綁滑輪、繩索，費了大半小時，終於將周姓老夫婦先後救上來，周婦左腿擦挫傷，無法行走，救難人員以接力方式，輪番揹著周婦走到登山口搭車送醫；熱心的陳女也與友人陪同這對夫妻一同就醫。

整個救援過程，陳女事後分別在個人臉書及「登山健行自組隊」社團公開分享，獲得3000餘網友按「讚」，紛紛留言「人美心更美！主動幫忙救人是需要很大的勇氣」、「功德無量」、「阿年菩薩心腸，超級棒」、「救人一命，勝造七級浮屠」。

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陳姓女登山客說，周姓7旬夫婦疑行經此處誤踩滑石，雙雙意外摔落5公尺下的邊坡。（記者陳恩惠翻攝臉書社團「登山健行自組隊」）

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受傷較嚴重的周妻，先被救難人員救上來。（記者陳恩惠翻攝臉書社團「登山健行自組隊」）

救難人員輪番上陣，揹著受傷的周妻直到登山口上車送醫。（記者陳恩惠翻攝臉書社團「登山健行自組隊」）

陳姓女登山客說，救難人員輪番上陣，揹著受傷的周妻直到登山口上車送醫。（記者陳恩惠翻攝臉書社團「登山健行自組隊」）

台北市消防局開發的「視訊119」App再度建功。（記者陳恩惠攝）