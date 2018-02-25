獨家》大尾「鱸魚」拿槍押女開房 酒店妹赤腳逃命

2018-02-25 00:00

〔記者王捷／台南報導〕綽號「鱸魚」的台南角頭羅煒喻，犯下多起槍擊案，月初入監前，他持槍押走在酒店上班的何姓前女友準備跑路，並搶走何女的手機恐嚇，若敢逃走就開槍，何女趁鱸魚在旅館吸毒睡著時逃命，擔心發出聲響，連鞋都不敢穿就奔向櫃台報案，歷經持槍控制2天，何女看到警方潰堤說，她不想提告！只希望監獄不要放鱸魚出來！警方起出一支土耳其小衝鋒槍及一把蠍式衝鋒槍，全案依槍砲彈藥管制條例偵辦，目前鱸魚在押中。

警方調查，31歲的羅煒喻原是台南角頭的司機，但角頭因涉案流亡東南亞，加上有吸毒習慣遭排擠，離開老大自立門戶，身邊還有一票小弟追隨，這幾年來鱸魚在台南永康、高雄犯下多起槍擊案，去年他被逮後順利交保，因此籌畫逃往海外；有道上人士透露，鱸魚隨身帶槍，情緒又不穩，連道上的人看到都會害怕，是相當危險的一號人物。

2月初，鱸魚疑不想隻身跑路，到何女家中堵人，脅迫何女跟著一起走，他擔心跑路計畫曝光，搶走何女的手機，關掉GPS定位，甚至還冒充何女的身分，一一回覆何女的朋友稱，最近「有出國打算」要朋友別擔心，何女看到這一幕相當害怕，擔心反抗會被鱸魚殺害，只好乖乖就範。

20多歲的何女被鱸魚控制2天都在車上過夜，2月3日下午，鱸魚疑似想洗澡、吸毒，持槍脅迫何女到汽車旅館開房，何女趁著鱸魚吸毒後睡著時，偷摸逃命，因擔心走路發出聲響，連鞋子都不敢穿，赤腳飛奔到汽旅櫃台求救。

櫃台人員報案後，何女見警方到場，才卸下心防潰堤說，2天來神經都很緊繃，鱸魚很恐怖，很後悔之前還拿錢替鱸魚交保；何女獲救後立刻搬家，但是這幾天仍做惡夢，得知鱸魚收押她鬆了一口氣，但鱸魚還有朋友、小弟在外，她擔心自己人生安全會有問題，希望這次鱸魚趕快入監服刑，遠離她的生活。

警方在現場查扣一把可以一秒連發8顆子彈的土耳其改造手槍，以及最近新竹查獲的蠍式衝鋒槍，目前警方還在深入調查。