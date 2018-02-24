廢棄撞球場當秘密基地 國中屁孩玩火釀火燒厝

國中生跑到鐵皮加蓋的廢棄撞球場內玩火，釀成火災，消防人員趕來救火。（記者王宣晴翻攝）

2018-02-24 17:43

〔記者王宣晴／新北報導〕13歲的劉姓國中生開學日放學後，與施姓同學跑到廢棄撞球場中，2人在屋內玩打火機燒紙盒、鋁箔包，卻未將火苗熄滅，釀成火警，2人見狀報警求救，警消獲報趕抵，在20分鐘內將火勢熄滅，將2名國中生帶回警局訊問，依公共危險罪嫌送辦。

警消調查，就讀新北市蘆洲區某國中的劉姓少年與14歲的施姓同學，發現學校附近的3層樓廢棄撞球場沒有大門，可以隨意進出，2少當成秘密基地，在裡頭玩耍，也邀請其他朋友到廢棄屋中冒險。

本月21日下午5點，兩人放學後在屋裡拿起打火機焚燒飲料紙盒、鋁箔包等雜物，卻未確實將火苗撲滅，就去便利商店買東西，折返時發現祕密基地起火燃燒，火勢猛烈，嚇得趕緊報警。

警消獲報，派出9輛各式車輛，19名人力到場救援，所幸20分鐘後將火勢撲滅，確認無人受困傷亡，1、2樓燃燒面積共為15坪，而一旁的書店被救災水柱波及，不少書籍毀損，2名闖禍的少年嚇得不敢離開現場，待警消滅火後坦承玩火釀災，當場被帶回警局訊問，釐清起火原因。

警消今天表示，火警地點原為鐵皮加蓋的撞球場，因都更規劃而廢棄，裡頭堆滿雜物，無人居住，60歲的陳姓屋主偵訊時表示並無財損，不願提告及求償，但因失火罪為公訴罪，警方訊後仍依公共危險罪嫌將2名少年送辦。