這理由也行？法官認她「太相信朋友」 運億元毒品判無罪

2018-02-24 14:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕27歲香港籍李姓女子，去年被友人招待到巴西免費旅遊，回程以帶回「木雕」回台再給港幣2萬元（約台幣8萬元）當作報酬，返台時被搜出市價達上億元的7公斤古柯鹼，法官一審以李女「確信友人不會讓她運輸毒品」判無罪，檢方認為判決違背經驗法則和論理法則，將提起上訴。

而媒體報導，有檢察官對此判嘲諷「李女太傻太天真，法官難道也是？」這種判決理由傳到國際會成為大笑話，台灣毒品大門將洞開、是大災難等語，桃園地院回應，此言論無益審判之純淨空間，提出鄭重澄清。

檢方調查，李女去年6月28日搭機入境，航警在她行李箱夾層內發現3塊黑色塑膠袋裝的7公斤多古柯鹼，估計市價上億元。李女原辯稱不知道塑膠袋內是毒品，後坦承因失業缺錢、有吸大麻習慣，在張姓友人開出免費赴巴西旅遊、「帶木雕」返台再給予2萬港幣的條件，答應到巴西帶貨。

法官審理時，李女供稱，曾一再詢問張姓友人「是不是毒品、千萬不能運毒」等，張對她保證「不會陷害朋友」，法官以李女「確信友人不會讓她運毒」，相信是受託走私木雕，所以未檢查行李，因運毒不處罰過失犯，判她無罪。

檢方指出，李女和張姓友人一年多沒連絡，去年6月在台北夜店巧遇，張請她運送木雕，依常理判斷，應該不是可信賴的朋友，且李女也知道，張的3名手下去年在泰國運毒被逮，替她托運物品，可能有藏毒的風險。

檢方調查，張姓友人隨李女到巴西，如果只是運木雕，張自己去就好，何必多花錢，且李女離開巴西前，張拍下她持行李箱的照片，傳回台灣通報「貨已出門」，李女還要了行李箱密碼、箱內有她貼身衣物卻沒木雕，當時都沒有懷疑？臨行前，張還交代回台後會有人連絡她，檢方認為判無罪理由很難令人接受。

桃園地院指出，合議庭承辦李女運輸古柯鹼案件期間，詳盡勘驗李女與囑其託運行李箱之張姓友人間What's App對話紀錄，翻譯對話內容後，顯示李女與張姓友人間具一定之情誼，並非毫無任何信賴基礎，且張姓友人一再保證不會陷害李女。

再者，即便在李女的潘姓友人提醒李女不要遭張姓友人陷害之情況下，李女還向潘姓友人：「好了，不要擔心了，如果（張姓友人）要我運毒的話，不會叫我來了。」等，以及李女曾因擔心張姓友人將大麻帶離巴西遭海關查獲等情，則李女在主觀上又豈會容任自己運輸第一級古柯鹼。

地院合議庭綜上各情，認為李女非無可能遭張姓友人利用為運輸毒品之工具，而不具未必故意，檢察官所舉事證，尚無法說服合議庭形成被告有罪之確信，基於無罪推定原則，判處李女無罪。

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