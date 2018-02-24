成衣小開吸安紓壓 「天公生」求得平安米粉仍被逮

2018-02-24 12:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高市一名蔡姓成衣業小開因壓力大，竟藉由吸食安毒紓壓，今天凌晨大年初九玉皇大帝生日（俗稱天公生）前往鳳山玉皇宮拜拜祝壽，求得「平安米粉」，沒想到天公不保佑作壞事，駕車返家途中就被保大查獲持有大批安毒，蔡嫌大呼「倒楣！」保大兄弟則戲稱，「天公保佑，一晚連破8案。」

保安大隊特勤中隊警員洪晉揚、林侑廷等警組，今（24）日凌晨3時許，在前鎮區一心路與復興路口，發現1部自小客駕駛未繫安全帶，隨即攔下該車並請駕駛下車接受盤查，因盤查過程蔡男全身不自主發抖，警方認為情況不單純，遂強烈懷疑蔡男車上有違禁品，經蔡男同意後，在車內中央扶手處發現一個粉紅塑膠袋，內裝3包疑似毒品的不明結晶體，蔡嫌自知難逃法網，當場承認是二級毒品安非他命（含袋毛重101.75公克），隨即帶回偵辦。

蔡嫌（25歲、有毒品前科）聲稱自己是高雄市某成衣業小開，且是家中獨子，近期成衣業受中國、東南亞價格戰影響，毛利率及獲利都明顯減少，繼承家業壓力之大，才會藉由吸食毒品來紓壓。

蔡嫌還向警方說明，明明知道二級毒品罪刑比三級毒品重，但是因為不能忍受吸食三級毒品K他命所發出有如塑膠燃燒臭味，才會吸食二級毒品，今日剛好是初九玉皇大帝生日，才剛去鳳山天公廟向天公祝壽完，拿到「平安米粉」準備返家時。孰知「天公不保佑」，在路上就被警方查獲毒品。

蔡嫌因不想常常跑出去向毒販購買毒品，為了省麻煩才一次性在高雄市某舞廳外，透過小姐向毒販購買大量安毒（價值6萬元）。

蔡男所駕車上遭警方查獲的安毒3包數量眾多，明顯非一般常人所能吸食，警方懷疑他有涉嫌意圖販賣而持有之嫌，經會同刑警大隊共同追查上游，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

另本大隊特勤中隊、迅雷中隊、黎明中隊於23、24日執行雷厲掃蕩勤務後，分別查獲各類刑案8件、逮捕嫌犯9人。

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