貍貓換太子？ 盜賣農田土石回填化學廢棄物

2018-02-24 10:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕保安警察第七總隊三大隊一中隊，去年11月發現新竹縣新豐鄉坑子口段某地號農田內有怪手挖掘砂石，隨即由曳引車進入載運外出，再回填不明土方，行跡可疑，疑涉嫌盜採砂石及回填廢棄物。

警方監控發現，現場專人負責駕駛怪手、及聯絡曳引車進入，作業分工細膩，顯為常態性集團犯罪。

警方經月餘蒐證，釐清回填土方來源及採取土石去處後，日前清晨利用對方回填廢棄物時，尾隨進入查緝，現場已有多處挖掘、回填不明土方痕跡，並有一處已挖掘3米多深的坑洞，當場查扣營業曳引車及挖土機各1部。

警方調查，主嫌姚永良未經申請，以整地名義與邱姓土地管理人達成共識，將採取外賣砂石所得價金七三分帳，再回填自桃園市大園區某砂石公司所產出的廢棄物土油砂，土質中並內含化學藥劑Polyacrylamide成分，以賺取收容費用。

姚嫌等人供稱，現場址自106年11月份開始整地以來，已有上百多次車輛進入傾倒土方，每車次收取3000元收容費用，另將從該地挖取之砂石以每立方米330元賣出，短短2週不法獲利粗估至少300萬元以上。

警方後續依違反廢棄物清理法相關規定，將姚嫌、邱姓地主及余姓砂石公司負責人等3人函送新竹地方檢察署偵辦，另將函請新竹縣政府依土石採取法相關規範裁處。