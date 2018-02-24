男為養2女友犯竊案 被逮卻引發兩分局搶業績

2018-02-24 10:35

〔記者王捷／台南報導〕台南市楊姓男子大年初四犯下住宅竊案，過程被民眾PO在「爆料公社」，由於有聽語障礙的楊男騎著腳踏車犯案，一時間市警六分局無法掌握身分，將楊男犯案影像PO上line群組請求他分局協助，市警五分局年節調閱監視器終於逮到楊男。事後六分局搶先宣布破案，卻沒提五分局的付出，引發一些怨言，對此2個分局都表示，警方是做好該做的事。

46歲的楊男是聽語障礙人士，他有多起竊盜前科，將在3月初入監服刑，平時在工廠做代工，收入穩定，但疑似一次交往2個女友，讓他入不敷出，過年前又開始行竊，大年初四楊男在南區犯下住宅竊案，犯案影像被傳上臉書社團，讓警六分局備感壓力，在警方群組向其他分局求助指認。

由於楊男犯案足跡遍布市區，曾經在五分局落網，身分很快被鎖定，曾經逮捕過楊男的警所，得知楊男平時不一定會在安南區的戶籍地，也知道楊男在哪間工廠上班，因此決定等開工再到工廠找人，加上五分局建置「監視器小組」，各警所有專人調閱監視器，過年期間五分局分析畫面，掌握蛛絲馬跡，還發現楊男涉嫌多起竊案。

警方指出，楊男都是選木棍做犯案工具，專門找舊式的紅色鐵門，用木棍敲擊鐵門按鈕，若鐵門未上門閂，楊男就會入屋搜刮，22日下午五分局終於在工廠逮到楊男，六分局得知破案，派員到五分局清查楊男在初四犯下的案件；當初案發被PO網時，六分局未做澄清回應，等到五分局逮到嫌犯時，六分局卻發布新聞，指老巡佐積極破案，卻未提到五分局分析監視器的苦勞。

有五分局的幹部認為，六分局搶著發布破案，又不提五分局的付出，相當不道德，但礙於警察共體，只能啞吧吃黃連，對此六分局回應，這是因為案件被民眾PO網有時效壓力，可能沒注意到細節，五分局的分局長吳清飛，過年前才剛從六分局調任，上任未滿3個月，他私下回應，不希望傷了和氣，不管哪個分局，破案是警方該做的事。