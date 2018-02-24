托運小貨車斷纜「摔車」 翹孤輪插香「掛」陸橋

一輛運載小貨車與轎車的托運車，固定運載車輛的纜繩斷裂，造成車上一輛小貨車被陸橋攔截，形成翹孤輪的奇觀。（圖擷取自爆料公社）

2018-02-24 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕一輛運載小貨車與轎車的托運車，昨（23）日在台中市烏日區中山路一段發生意外，駕駛當時經過當地人行陸橋路段，固定運載車輛的纜繩斷裂，造成車上一輛小貨車被陸橋攔截，形成車屁股在下、車頭在上「翹孤輪」的奇觀，讓網友直呼「傻眼」。

民眾將影片分享至臉書社團「爆料公社」，從中能夠清楚看見，一輛白色小貨車車頭撞上陸橋，正由吊車取下，一旁圍觀民眾還不斷發出驚呼，根據《蘋果》報導，這起事故是發生在烏日區中山路一段，這輛小貨車原由纜繩固定在托運車上，但纜繩斷裂，車輛依慣性定律往後滑下托運車，車頭正巧撞上陸橋。

報導引述當地警方說法，警方認為托運車業者未善盡穩固運送物品的責任，觸犯道路交通管理處罰條例，對業者開罰「3000元至9000元罰鍰」，且台中市政府還可依法要求肇事駕駛負起陸橋損毀的賠償責任，向其追究相關賠償金額。

許多網友看完影片後，都感到相當不可思議，相繼留言指出「吊銷執照管理」、「可是他先前從託運車掉下來，看車頂也沒什麼傷」、「可怕」、「阿呆，怎麼不綁條繩子在貨車上，靠人拉著固定轉向雷，笨」、「吊桿往前下就不會跳舞了」。

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