同名不同命！屏縣掃毒 警察蔡明恭抓毒蟲蔡明恭

2018-02-23 18:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港警分局執行掃毒專案，在九如等鄉鎮查緝到紀姓等6嫌，涉嫌販毒或買毒，其中1嫌名叫蔡明恭，與前往逮人的偵查隊小隊長蔡明恭同名同姓，出現蔡明恭抓蔡明恭的尷尬畫面。

屏東縣里港警分局1月間查獲一起施用毒品案件，經偵查隊溯源發現，毒品是在九如鄉向一名綽號「權仔」男子購得，偵查隊抽絲剝繭，確認綽號「權仔」即是74年次的紀姓男子，藏匿於九如鄉後庒村販買二級毒品安非他命。

專案小組為掌握販毒網絡，長期跟監埋伏，見時機成熟向屏東地檢署檢察官報告，並向屏東地方法院聲請搜索票，兵分多路前往紀嫌住處搜索拘提，另同步在里港、九如各地搜索拘提蔡明恭等多名38至28歲涉嫌購毒者到案說明。

專案小組當場在主嫌紀姓男子身上查獲作案使用手機、第二級毒品安非他命4包，共計毛重2.53公克及電子磅秤等證物，經偵訊後，今天（23日）依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

在查緝過程中還發生一件插曲，里港分局偵查隊小隊長蔡明恭率員前往，遇嫌疑人名也叫蔡明恭，現埸立刻發生蔡明恭抓蔡明恭尷尬畫面，警也嘆「同名不同命」，歹路不可行。

里港分局長楊效宜呼籲青年應慎重交友，千萬不要沾染毒品惡習，也不要為牟取不法暴利而從事販毒，警方絕對會積極查緝。

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