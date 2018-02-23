希拉蕊喝過的珍奶？ 茶商亂攀關係判賠

2018-02-23 17:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾為美國民主黨總統參選人希拉蕊，前年至美商功夫茶公司在紐約市的分店品嘗珍珠奶茶，經營「手作功夫茶」的紅茗國際有限公司受訪時宣稱，「大家有相當的淵源性」等，又在臉書寫道，「台中功夫茶躍上國際版面」，智慧財產法院認定，紅茗違反公平交易法，判賠300萬元及須將判決當事人、案由、主文欄登報等，雙方均提出上訴，二審認定原判決並無不妥，駁回上訴，且除判決當事人、案由、主文欄外，今判紅茗還得將判決摘要一併登報，可上訴。

前年4月，希拉蕊品嘗美商功夫茶「Kung Fu Tea」分店的珍奶，直呼從未喝過如此有嚼勁的茶，事後，紅茗公司受訪時稱「大家有相當的淵源性」，紅茗總經理還在個人臉書PO文稱「台中功夫茶躍上國際版面」，前年5月「手作功夫茶」台中黎明店新分店開幕時，紅茗並播放受訪畫面對外宣傳。美商功夫茶認為紅茗攀附商譽，不滿而求償500萬元等。

紅茗主張，「功夫茶」或「手作功夫茶」是一種通稱，無識別性的問題，僅是一種泡茶方式，臉書內容是對於台灣功夫茶登上國際版面「與有榮焉」，而所謂的「大家有相當的淵源性」，是指到國外發展的珍珠奶茶業者，很多都出自台中。

智慧財產法院一審除判決紅茗須賠償300萬元外，亦不能在廣告或以其他方式，讓人誤會希拉蕊曾經消費「手作功夫茶」商品，及有任何淵源關係；另紅茗須將判決當事人、案由及主文欄登報澄清。

二審法官認定，紅茗受訪內容與臉書貼文，以模糊曖昧說詞，造成消費者混淆，誤認希拉蕊在美國「功夫茶」飲店，是「手作功夫茶」在美國的分店，且去年9月雙方均提起上訴後，紅茗分店臉書仍持續播放前年受訪影片，認定紅茗違反公平交易法，原判決並無違誤，駁回雙方上訴，但除判決當事人、案由、主文欄外，紅茗還得將判決摘要事實一併登報。