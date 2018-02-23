安居肅毒有功 中檢2位女嬌娘接受賴清德表揚

2018-02-23 16:58

［記者楊政郡／台中報導］行政院春節期間「安居專案」成果發表中，有功人員包含台中地檢署兩位女嬌娘，其中才分發中檢不到半年的黃鈺雯檢察官，就連續破獲大麻工廠、K他命工廠及大樓內毒品分裝廠，而謝珮汝檢察官以「姜太公釣魚」專案，屢破虛擬空間遊戲網站的毒窟及校園肅毒，成果輝煌，今上午與中檢檢察長張宏謀到行政院接受行政院長賴清德頒獎鼓勵。

春節期間「安居專案」，其中全國查緝毒品部分，中檢指揮司法機關出動近千人，查緝各類毒品案件210人，其中製造、運輸、販賣部分居全國之冠，檢方聲押48人，法官裁定40人。中檢肅毒主任檢察官林柏宏、專案秘書檢察官柯學航規畫，成果豐碩。

有「美女」綽號的謝珮汝，司法官52期結業，她在查緝校園藥頭、網路販毒有傑出表現，以「姜太公釣魚」專案，屢破虛擬空間遊戲網站的毒窟，多次查獲藥頭販毒給在校未成年人，因而獲表揚。

另名檢察官黃鈺雯，司法官56期結業，去年9月才分發到台中地檢署服務，上班不到半年就有「女柯南」之譽，初生之犢不畏虎，指揮員警破獲大麻工廠、K他命工廠、及新興毒品分裝工廠，許多檢察官當10年可能都還遇不到三件，她半年內全遇到了，因而獲表揚。

謝珮汝說，看到年輕人販毒，還有學子因新鮮感而誤觸法網，犧牲美好的前程，甚為感慨。希望未來能繼續在校園、網域，播下反毒種子，讓毒品從最基層根絕。