公然侮辱、誹謗分不清 檢察官教你如何辨別

2018-02-23 16:29

〔記者吳政峰／台北報導〕許多民眾與人發生口角吵到激烈時，常見挨罵一方怒嗆「我要告你誹謗」，事實上，刑法妨害名譽罪的處罰，多用到「公然侮辱罪」與「誹謗罪」，台灣司法人權進步協會理事、士林地檢署檢察官翁偉倫23日解釋，這兩罪的成立要件不同，民眾提告時應弄清楚，以免搞烏龍。

翁偉倫表示，刑法309條的「公然侮辱罪」，是在公開場合，未指明具體事實，用足以貶損他人社會評價的輕蔑言語、文字、手勢等罵人，例如罵人「王八蛋」、「恐龍」等語，或以「三字經」罵人，又或是比中指，均為公然侮辱，最高可判拘役59日或9000元以下罰金。

刑法310條的「誹謗罪」，則是處罰陳述虛偽的事實，而造成他人的名譽受損，如誣指他人為「小三」，可處1年以下徒刑；若以散布文字或圖畫方式誹謗別人，最重可判到有期徒刑2年。

翁偉倫指出，爭吵過程常伴隨激烈言詞，如講到「我要讓你消失」等帶有恐嚇意味言語，則會成立刑法第305條的恐嚇罪，會被判2年以下有期徒刑，且恐嚇罪的構成要件，在於「言語」的內容有惡害的通知，只要讓人心生畏懼就會成立恐嚇罪，所以不一定要真的要去做加害的行為。

翁偉倫建議，不論公然侮辱或誹謗，爭吵時情緒上來，言詞到了嘴邊務必三思，以免「禍從口出」，無端吃上官司，最後賠錢了事收場，得不償失。