「表特女神綸綸」好幸運 護照掉路旁10小時順利找回來

網模「黃綸綸」出國工作前夕，意外丟了護照。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）

2018-02-23 16:09

［記者陳恩惠／台北報導］在表特版以甜美笑容聞名的25歲正妹黃巧綸，飛往國外工作前15小時，凌晨返意外將護照遺失，掉落在返家途中的北市劍潭公園內，幸好被晨起運動的地方媽媽拾獲，送交台北市士林警分局後港派出所招領，熱心警員王冠詠立刻上臉書社群網站清查，發現黃女是名網模，於是利用粉絲專業、IG發送訊息通知她，她又驚又喜當場直呼「我真的超級幸運！」，讓她在登機前3小時領回護照，順利飛出國工作。

這起護照遺失10小時還能尋回的幸運事件，發生在上個月25日，後港所警員王冠詠當天上午擔服9至12時的備勤勤務，10時餘突然有位地方媽媽到警所，手上拿著LV名牌證件夾，表示在劍潭公園路旁的地上撿到，王員打開一看，裡面除了有駕照、護照還有現金2000元，卻無連絡電話，翻找資料，發現丟證件的黃女戶籍設在外縣市。

後港所表示，王員靈機一動，先以黃的名字上FB尋找，在「訊息」處留言「黃小姐，妳的護照被民眾拾獲，請到士林警分局後港派出所來領取。」未果，再仔細查找，發現黃女是知名網路模特兒，另有「黃綸綸Lun of Style」的粉專，再利用粉專的「發送訊息」及INSTAGRAM紛紛留下招領訊息，黃女果然在10分鐘內回覆並趕到派出所。

綸綸接受訪問時，頻頻直呼「真是太神奇也太幸運啦！」她說，上個月24日晚上10點，她才從長灘島飛回台北，從機場搭乘計程車返回士林區住處，在劍潭站附近下車，拿皮包付車錢時，不曉得護照夾意外掉落，獨自拖著行李走回住處休息。

她說，由於工作疲累，睡前沒有檢查證件，髒行李丟了就睡，直到早上驚醒，趕緊收拾將前往香港、摩洛哥及冰島的行李時，才發現護照不見了，正嚇得不知該怎麼辦才好之際，10時發現有後港所警員在她的臉書、粉專及IG等處留言，當下素顏就跑到警所去領回，對於護照掉了一整晚，竟然還能找回，讓她覺得自己真是「超級幸運」。

至於熱心的警員王冠詠，不僅是後港所內眾多帥警之一，警專32期畢業的他，從警經歷雖然才2年半，績效相當不錯；2016年12月間與搭擋女警林雨漩逮通緝犯時，追車時曾意外受傷、2017年3月與林員巡邏時，及時攔阻婦女遭詐騙案，對於黃女的感謝，他謙虛地說，自己還是菜鳥，要學習的地方還很多。

警專32期畢業的王冠詠，從警經歷雖然才2年半，績效相當不錯。（記者陳恩惠翻攝）（記者陳恩惠攝）