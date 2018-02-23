有練過？股溝妹秀縮骨功 鑽進機台撈娃娃

2018-02-23 15:37

〔記者許國楨／台中報導〕姊姊有練過？蔡姓女子以掃把伸進娃娃機將娃娃撈到取物口附近，再施展縮骨功鑽進娃娃機台僅露出股溝，以異於常人的軟Q能力將手直接伸進機台內竊取7隻大小不一的娃娃，原以為步行離去不會露餡，還是被過濾上百支監視器的警方鎖定，並在昨晚通知到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查指出，小年夜當天凌晨1時許，34歲蔡女到中市北區健行路上的娃娃機店內夾娃娃，未料夾著夾著一直落空，竟趁四下無人之際，不僅就地取材以店內的掃把伸進機台內，撥弄娃娃撈近取物口，再將手伸進機台內竊取娃娃。

沒想到蔡女食髓知味，甚至還大展「縮骨功」將整個上身鑽進娃娃機台內撈娃娃，僅剩股溝露在外頭，半小時不到就神速偷了7隻（價值約2100元）大小不一的娃娃，最後還以店家的大垃圾袋全部包起來帶走。

鄭姓店主當晚至店內巡視時，驚見空蕩蕩的娃娃機台十分錯愕傻眼，立即至第二分局永興派出所報案，警方透過店內監視器畫面鎖定蔡女相關特徵，連蔡女犯案過程也全都錄下，惟因逢年假，所有商店都未營業導致無法調閱蔡女步行離開的沿途相關監視影像。

但年假一結束警方即鍥而不捨追查，經過濾上百支監視器終於鎖定蔡女住處並在昨晚通知到案說明，蔡女供稱，因長期服用鎮定劑、安眠藥及抗憂鬱等藥物，當日服完藥品後對接下來的所有行為已無印象。

蔡女連對於前往娃娃機店的所有犯案過程均推稱不記得，僅表示當日竊取的娃娃已全數送給附近的小孩了；鄭姓店主得知蔡女說詞不禁無言搖頭，但也非常感謝警方積極的辦案精神逮到這名筋骨軟Q女賊，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

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