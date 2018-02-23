母中風為賺外快 男大生比特幣網購大麻吃上官司

2018-02-23 14:52

［記者黃捷／台北報導］21歲華姓男大生為了販毒牟利，竟夥同21歲黃姓友人使用時下超夯的虛擬貨幣「比特幣」，在網路上向加拿大某藥頭走私1磅（約450克）大麻，所幸被海關人員及時攔下，全案也因此曝光，華男、黃男都被士林地院依運輸毒品罪判刑2年。

判決指出，華男去年5月間從網路上得知，可從國外購入大麻再轉售牟利，隨即找黃男商量，約定1人出資3萬元後，華男便前往北市內湖區某網咖，連上國外網站，向不明賣家購買1磅大麻，以相當於美金2000元的比特幣付帳。

賣家從加拿大寄出包裹後，在我國的海關被查緝人員攔截，當場起獲450.71公克的大麻，華男因遲未收到貨，同年6月1日向賣家反映，賣家再次補寄337.96公克大麻，這次仍被海關人員攔截。

調查官根據包裏收件地址，同年6月14日佯裝快遞人員前往送貨，一見黃男出面簽收，當場將他逮捕，黃男隨後也供出合夥的華男，2人均依毒品罪送辦。

2人被逮後都認罪，華男供稱，他與母親相依為命，母親因中風病倒，他希望能多賺一點錢，得知朋友的朋友相邀收購大麻，才會想以此方式牟利；黃男則稱，華男承諾他提供姓名、收件地址並出資3萬元，事成後會付他7萬元至10萬元，才會受引誘加入。

由於華男提出母親的病歷資料為證，黃男也懊悔表示，「雖然怕出事，但我不知道這麼嚴重。」法官認為2人均有打工，與貪於逸樂、不思工作者不用，華男更是因家貧，為了補貼家用才犯險，情節尚屬可憫，減刑後依運輸二級毒品罪判刑2年，沒收毒品。

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