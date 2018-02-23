大年初七還漲價？ 找傳播妹1節多200 當街上演全武行

2018-02-23 14:39

〔記者許國楨／台中報導〕大年初七還漲價合不合理？劉姓男子昨深夜與多名友人，到台中市一家自助式KTV唱歌找傳播妹助興，結帳時對方以過年為由，每節加收200元，劉男等人認為不合理，一度與對方起口角但仍付清，未料仍引起載送傳播妹的經紀公司陳姓司機不滿，竟電召撂人前來圍堵劉男一方，當街上演全武行，警方獲報出動快打部隊壓制，帶回雙方10多人，訊後依傷害、社會秩序維護法偵辦。

對此，同樣開經紀公司的業者「小信」說，從除夕到大年初五確實有漲價，原本一名傳播妹每節50分鐘坐檯費為1000元，這段期間每節加收500元，客人也都可以接受，年初六雖加收200元，是讓傳播妹不要休息的誘因，有的是公司自行吸收或轉嫁到客人，重點是要先講清楚，至於大年初七還加收200元，說實在並不合理。

警方調查，33歲劉男昨天深夜偕同7名友人，到北屯區崇德路上一家自助式KTV唱歌，並找來8名傳播妹陪酒助興，由於劉男等人是常客，熟知一名傳播妹每節50分鐘坐檯費為1000元的消費行規，於是每人各點4節，一直喝到今天凌晨4時才結束。

只是結帳時，傳播妹以春節期間坐檯費漲價為由，要求每節加收200元，原本8人合計是3萬2000元，但漲價後合計收費3萬8400元，比原價整整多出6400元，劉男等人不滿被當「盤子」敲竹槓，當場與傳播妹發生口角糾紛。

但最後劉男等人仍付清所有費用，並分乘2輛計程車離開，未料負責載送傳播妹的經紀公司30歲陳姓司機得知後心生不滿，電召綽號「小楊」友人夥同多名男子，在路口攔下劉男等人計程車，並持球棒加以毆打，雙方街頭上演全武行。

台中市第五分局獲報出動快打部隊到場壓制，將劉男一方8人、陳男一方4人共12人全數帶回派出所，劉男一方共有3人受傷，所幸都只是手臂輕微挫傷，不願就醫，但堅持對陳男等人提出告訴，警方訊後依傷害罪將陳男等人送辦辦，其他人則依社會秩序維護法裁處。

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