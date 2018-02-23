身體不適擅離教室害8歲童遭霸凌 安親班女師判拘役30日定讞

2018-02-23 14:26

〔記者楊國文／台北報導〕新北市柯姓安親班教師因身體不適暫離教室，卻未請人協助照護學童，導致8歲男童遭5名學童以「多對一」的毆打霸凌而受傷，高等法院依業務過失傷害罪判柯女拘役30日，得易科罰金3萬元定讞。

判決指出，柯女是新北市某連鎖補習班國小二年級安親班教師。2015年11月5日傍晚，柯女因身體不適而離開教室休息，但她明知教室內仍有孩童，卻未尋求其他同事協助照顧，即逕自離去，任由學童自由活動。

當時8歲的被害男學童想參與遊戲，遭一名8歲女童拒絕，她還請李姓男童幫忙趕走被害男童。李姓男童就找了另4名學童聯手驅趕，過程中，李姓男童等人分別以推擠、搖晃椅子、以繩索綑綁及徒手毆打等方式，霸凌被害男童，直到柯女15分鐘後返回教室，才停止毆打。

被害男童當晚告知父母遭同學霸凌，家人將他送醫發現患有皮膚及皮下組織局部感染、胸壁挫傷並引發急性支氣管炎，並因此事件受有「創傷後壓力症候群」等傷害。

高等法院認為，柯女身為安親班教師，卻疏於管理、照護，貿然留置8歲的男童單獨在教室達15分鐘，導致學生因無教師在場而遭「多對一」的直接肢體衝突，造成被害人身體、罹患「創傷後壓力症候群」等傷害，觸犯業務過失傷害罪犯行明確，判她拘役30日，可易科罰金3萬元定讞。

至於李姓孩童等5人涉及毆打傷害被害男童部份，因分別年僅7、8歲，經新北地院少年法庭裁定應予訓誡，另外，該8歲女童則獲裁定不付保護處分。