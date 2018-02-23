彰化鹿港堤岸無名屍 半年後終於「找到回家的路」

死者冰存鹿港鎮立公墓，無人領取。（圖為情境模擬圖，記者顏宏駿翻攝）

2018-02-23 13:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年8月間，彰化縣鹿港鹿安南五路堤岸下方發現一具無頭無名屍，雖然後來找到頭顱，但臉部肌肉已被魚兒啃噬精光，經法醫研究所不斷比對，在過年前終於確認身份。原來死者早在去年7月就失蹤，家屬也報案，但因屍體高度腐敗，家屬不敢相認，如今透過科學儀器比對，總算幫死者找到回家的路。

去年8月間，一名釣客在鹿港鹿安南五路堤岸下方的肉粽角發現一具無頭屍，屍體已經腐爛見骨，身形無法辨識，連頭顱都不見，經法醫研究所採集骨骸進行DNA比對，一直未找出DNA相符的家屬。隔一個月警方在案發現場附近找頭顱，相驗後只能證明頭顱與骨骸DNA相符，但透過全國失蹤家屬DNA比對，仍無法確認死者身份。

由於死者遺骸存放已逾半年，死因不詳，但排除他殺，地檢署今年2月函請鹿港鎮公所進行收埋程序，在此之前再提供最新一批縣內失蹤者家屬DNA提供比對，沒想到在收埋前夕比對出死者家屬，最後確定死者即為家屬住福興鄉現年79歲的謝姓老翁。

家屬22日前來領回遺骸，也感謝彰化地檢署、法醫研究所在這段期間不斷努力，讓家中長輩不致「永遠回不了家」。