沉迷賭博活活餓死母兄 逆子躲過死刑判無期徒刑

餓死中風的母、兄成乾屍，50歲的男子龔信綦一審遭高雄地院判處無期徒刑、褫奪公權終身。（資料照）

2018-02-23 12:30

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山一名無業的50歲男子龔信綦沉迷賭博電玩，把母親積蓄花光，無力法負擔中風的老母和哥哥的療養院費用，去年5月竟將母兄接回家，活活餓死母、兄，還故佈疑陣寫遺書燒炭情節、伴屍超過兩週，直到警方陪同衛生局登革熱防疫上門噴藥，發現屍臭，聯繫龔的胞姊後，全案曝光，雄檢去年11月偵結依殺害直系血親尊親屬罪起訴，並求處極刑，高雄地院一審認為，龔犯後有悔意，並非全無教化可能，僅判龔男無期徒刑，褫奪公權終身。

高雄地院審理時，龔辯稱他是犯「加工自殺罪」。龔辯稱，母親生前二次中風前，手腳都不靈活，算是小中風，2017年農曆年前，在家中她就交代，如果二次中風就不要讓她再痛苦，她辛苦一輩子，不希望再受折磨；母親多次在家中、醫院、安養院多次跟他表示，不希望再繼續痛苦下去，希望幫她解決。

龔並辯稱，哥哥中風快10年，在2015年的中秋節，跟姊姊去探視哥哥時，哥哥也曾跟他說，如果可以就幫哥哥解決，不希望再受痛苦。

合議庭不採信其說法，傳喚安養中心負責人作證、並根據龔母的就醫資料，龔母二次中風傷及語言，無法言語，且住進安養中心時，照顧者有時跟她講話，她還會笑等語，無從得知其有尋死、放棄治療的言語或舉動。

合議庭認為，龔信綦坦承犯案，因失業後，沉迷網咖、彩券等賭博遊戲，入不敷出，萌生拒養、殺害兩人，犯罪情節重大，但考量龔對犯行坦承不諱，且表示「我錯了」，多次對其殺害母、兄的行為表示歉意及深感懊悔。

法院審酌龔犯後確有些許悔悟之心，並非全無教化可能，難認定龔是全然泯滅人性之人，而有永久與世隔絕的必要，起訴書對龔求處極刑，容有未洽；就其殺害胞兄的殺人罪判處有期徒刑12年，殺害母親的殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑，並應執行為無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。