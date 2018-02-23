新官上任破大案！彰警奪治安專案全國第一

彰化縣警局長林順家（右）僅到任30天，就率彰警奪治安專案全國第一，今天接受賴揆頒獎。（記者湯世名翻攝）

2018-02-23 11:34

〔記者湯世名／彰化報導〕新官上任破大案！彰化縣警局長林順家到任僅30天，執行警政署實施「安居緝毒專案」績效卓著，緝獲嫌犯羈押率是六都外最高，查獲一級毒品海洛因更是全國警察單位最高，勇奪全國乙組第一名，此外，刑大偵查佐楊智群也獲選個人緝毒第一名，2人於今天接受行政院長賴清德頒獎表揚。林順家除感謝官警的辛勞，也誓言警方為下一代拚搏無毒害環境的決心。

警政署與高檢署的「安居緝毒專案」從今年1月29日至2月5日聯合實施，主要以掃蕩隱藏於大樓社區的毒販，並藉由檢警合作強化蒐集不法事證，力求將毒販羈押，將毒品趕出社區大樓。

彰化縣警察局在專案日期中動員400名警力，在彰化、雲林、高雄等地查獲販毒嫌犯17人，經檢察官聲押13人、准押11人，並查扣改造手槍3枝、子彈17顆、海洛因620.23公克、安非他命58.62公克、毒品咖啡包99包、現金近60萬元、封膜機、壓模機、牛樟木1批等證物，成果豐碩；本次專案緝獲嫌犯羈押率為85%，佔全國羈押人數5.3%，為六都外最高，另查獲一級毒品海洛因，佔警察單位查獲數43%，為全國警察單位最高。

刑警大隊大隊長鄢志豪則分別與芳苑、彰化警分局幹部前往二林鎮及彰化市拜會遭查獲毒品嫌犯的大樓管委會，並張貼「掃除毒品公害一起來」海報，以強化社區民眾參與感。彰化警方績效卓著，經警政署評定為警察機關乙組第一名。另彰化縣警局刑警大隊偵一隊偵查佐楊智群，則獲選個人緝毒第一名。

彰化縣警局長林順家表示，「安居緝毒計畫」除了從藥腳向上溯源，更重要的是民眾反映的情資，警方查獲民眾反映案件後，也會將結果回饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到政府對緝毒的決心與作為；目前各分局也成立友善通報網，如彰化分局「友善社區通報網」、員林分局「好鄰居通報網」等，將社區大樓主委等人納入友善群組，呼籲民眾勇於檢舉毒品犯罪。

林順家僅就任彰化警察局長30天，就率縣警局奪得維護治安專案全國乙組第一名，展現其高超的帶兵功力，備受各界肯定。