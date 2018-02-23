惡狼藏機車誘女進車庫性侵 重判8年2月定讞

2018-02-23 11:35

〔記者張文川／台北報導〕新北市男子高瑋恩，2015年8月4日凌晨1點多，盯上到新北市樹林區訪友的越南籍女子小美（化名），把她的機車推進附近鐵皮屋車庫內停放，趁小美走進車庫找機車時，高男突然身披著白色浴袍、手持美工刀竄出，逼小美至牆角強迫她為他口交，犯案後還要被害人轉頭面壁從1數到10，讓他從容逃逸。最高法院今駁回高男上訴，依㩦帶凶器強制性交罪，將他判刑8年2月定讞。

判決指出，案發當夜，高男在樹林區啟智街閒晃，小美騎機車前來訪友，高男見她進入屋內，就將她的機車推入一旁未關門的空車庫，再躲起來埋伏等候，10餘分鐘後小美出來找不到機車，走入車庫查找，高男卻突持美工刀闖入逼她靠牆，喝令：「不准叫！」強逼口交。

高男得逞後，再命令小美面對牆壁從1數到10，高男揚長而去，小芬才將精液吐在地上，哭著騎機車返家，事後透過友人報警，警方依現場跡證與路口監視器畫面，鎖定高男拘提到案。

法院審理時，高男雖坦承逼被害者口交，但辯說沒帶美工刀，手上拿的是手機；不過，小美指證歷歷，前後一致，且高男在偵查時原本均坦承持刀，到了審理時才改口，加上案發現場有採到高男的精液，合議庭斥責他深夜隨機性侵，造成被害者難以抹滅的心理陰影，嚴重危害社會治安，因而判刑。