為「鴛鴦水鴨」告謝龍介 陳亭妃嗆「像男子漢般負責」

2018-02-23 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕台南市議員謝龍介，日前在廣播節目上以台語俗諺「鴛鴦水鴨」、影射民進黨立委陳亭妃與台南市副議長郭信良間具不正當男女關係；陳認為被抹黑，基於名譽受損，怒向謝求償200萬及登報道歉一日。全案今天上午再度開庭，首度現身應訊的陳亭妃庭前接受媒體訪問，要謝龍介「像男子漢般負責」。

至於案件本身，陳亭妃主張與謝龍介答辯均未改變，法官尚待被告方陳報學經歷，全案諭知下月30日上午再開。

陳亭妃認為，謝龍介去年10月17日接受周玉蔻訪問、被問及台南市選情時，謝答「．．．陳亭妃是樁腳綁得多．．．」、「她的狀況比較多一點」、「．．．鴛鴦水鴨嘛（指和郭信良間）．．．」等語，均屬不實指控、抹黑行為；事後公開強調「一定會讓謝負起法律責任」，並提起民事告訴，要謝為不實言論負責，求償200萬並登報道歉一日。

但謝龍介透過答辯狀反駁，「鴛鴦水鴨」最初出自三立政論節目「54新觀點」、由主持人陳斐娟講出，否認主動影射他人，且在廣播節目上也僅是「順主持人（指周玉蔻）話題作出評論」，否認具犯意，請求駁回原告要求。

全案今日再度開庭，親自現身的陳亭妃，庭前受訪直嗆謝龍介「像男子漢般負責」；庭後坦言，對於謝的抹黑已困擾很久，過去謝用含沙射影方式，「現在既然直接點名、又說要負責」，自然應該請法院作出實質裁定，還她清白。

至於上次為何未現身又未委任律師，陳亭妃解釋，日前誤以為行政助理已代為處理好相關事項，直到開庭當日才知未委任，不過人在台南的她也不克趕回，因此今日才特別親自現身、向審判長致歉，但仍強調「希望透過本案還清白」「、抹黑是沒有用的」。

陳亭妃離去前提到，一旦獲賠、將把賠償金額全數捐給慈善團體。

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