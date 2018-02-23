幫女移工買內衣褲獻殷勤 色男強行摸奶性侵

2018-02-23 11:21

［記者楊政郡／台中報導］彰化縣蕭姓男子因中國籍配偶長期回國，竟對菲律賓女看護移工示好，為女傭買內衣內褲、辦手機門號，然後要求換內衣給他欣賞，趁機「摸奶奶」，女傭因拿人好處一時隱忍，某日蕭男趁母親洗澡之際，又要求「摸奶奶」，不顧女傭拒絕，強摸胸部還以手指頭插入下體，一審彰化地院法官依強制猥褻判1年6月，台中高分院依強制性交判3年6月。

台中高分院判決指出，蕭男與母親居住於彰化縣老家，母親年老需人照顧，104年9月由蕭男之大哥出資，聘僱「Oki」（化名、菲律賓籍移工）擔任家庭看護，而蕭男因中國籍配偶長時間返回中國、甚少返台，蕭在104年9月帶「Oki」到彰化某女性內衣專賣店，為其付費購買3800元之胸罩及內褲兩套，蕭男返家後即要求「Oki」換穿供其觀看，當時即趁機撫摸「Oki」乳房，女移工礙於蕭男權勢，又拿人好處，一時隱忍。

同年12月5日傍晚，蕭男趁母親洗澡之際，向「Oki」表示要「摸奶奶」（台語，撫摸胸部之意），「Oki」拒絕說「不要」，蕭男示意不要出聲，隨即強行以雙手掀起「Oki」上衣及胸罩，不顧「Oki」一直說「不要、不要」，仍強行以舌頭舔舐胸部，又以右手伸入其內褲，手指侵犯得逞。

「Oki」決定把此事說出來，104年12月7日以臉書向在菲律賓之弟弟訴苦，經建議報案後，同日撥打1955專線電話，警方獲報帶出「Oki」，並通報社會局訪視，查出上情。

此案彰化地院依強制猥褻判刑，蕭男不服提起上訴，可是台中高分院法官認為被害人陳述明確，以手指侵入下體，應屬於強制性交，改判處3年6月徒刑，此案仍可上訴。