國道火燒砂石車烈焰沖天 司機跳車逃生

國道3號今天驚傳火燒砂石車烈焰沖天，司機跳車逃生。（記者湯世名翻攝）

2018-02-23 10:34

〔記者湯世名／彰化報導〕國道火燒車！1輛砂石車今天上午行經國道3號彰化與台中交界路段時，車頭突然冒出濃煙並竄出火勢，顏姓司機將車輛駛往路肩後立即跳車逃生，整個車頭迅速被大火吞噬，消防人員趕往灌救，半小時內將火勢撲滅，砂石車車頭被燒成廢鐵，起火原因已進一步釐清。

國道七隊指出，這起砂石車火燒車事故發生在今天上午近9時，顏姓司機駕駛砂石車行經國道3號北上沙鹿交流道路段時，車頭突然冒出濃煙，且竄出火光，顏男趕緊將車駛往路肩，立即跳車逃生，大火旋即將整個車頭吞噬，驚險萬分。

國道七隊、台中市與彰化縣消防局都在據報後派員趕往現場搶救，濃煙竄天，影響後方車輛行車視線，消防員部署水線全力灌救，半小時內將火勢撲滅，惟整個車頭已燒成廢鐵。

顏姓司機向警方表示，今天上午他駕駛砂石車由南投出發欲前往桃園觀音，途經國道3號北向176公里沙鹿交流道附近時，發現車頭有濃煙竄起並有火光，趕緊將車輛駛往路肩並報案，還好逃得快，否則後果不堪設想。

經消防人員與國道警方初步調查，砂石車未碰撞其他車輛、護欄及交通設施，疑似機件故障引起自燃，詳細起火原因待消防局鑑定。

國道七隊大隊長劉全原呼籲，車輛上路前，駕駛應先行巡視五油（引擎機油、自排油、煞車油、方向機動力油、齒輪油，以及三水（冷卻水、電瓶液與雨刷精，確保無虞後再上路，另呼籲民眾若行駛中發現有濃煙竄出，應保持冷靜，將車輛停靠路肩待援，以策安全。