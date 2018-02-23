別以為當「收簿手」就安全 躲詐團幕後仍被逮

2018-02-23 10:33

［記者楊政郡／台中報導］35歲薛姓男子（羈押中），去年底起擔任詐團的「收簿手」、「發裝備」、「車手頭」工作，該詐團分工非常細，薛男自以為隱藏在幕後，該詐團陳姓車手（南投地檢偵辦中）落網後，檢方抽絲剝繭將薛男拘提到案，薛男坦承加入2月獲利6萬元，台中地檢署依組織犯罪條例及加重詐欺罪起訴。

起訴書指出，詐團因為分工細，造成偵查單位常遇「斷點」，例如抓到提款的車手，卻跑了「車手頭」，所謂「車手頭」是監控車手提款，併將車手所提領贓款集中後，再回繳給集團。

本案被告薛男，在106年10月加入「木哥」詐團，他表明不願當第一線車手，詐團安排他當「收簿手」，所謂「收簿手」就是詐團不論用買來或騙來的銀行帳戶、密碼及提款卡，由薛男去收回，這有點風險，每次詐團給2500元。

另外，「發裝備」是詐團一旦有被害人匯款，就會要求「發裝備」給車手，裝備就是專用手機、提款卡、密碼或交通工具等，兼任「發裝備」則每日1500元。另外薛男還擔任「車手頭」，隱藏在車手幕後，一旦車手得款，他就匯集回繳集團，一旦車手落網，他即回報集團。

「木哥」詐團106年10月22日指示薛男到某便利商店收取「騙來的」銀行帳戶及密碼，詐團在23至24日間以「猜猜我是誰」，騙取陳姓男子分4次匯款95萬元，至詐團指定帳戶4個帳戶，由薛男發裝備給多位車手，當天即由車手提領贓款，陳姓車手提領10萬元還未回繳給薛男，被南投警方逮捕。

經2個月抽絲剝繭，同年12月18日檢警拘提薛男到案，查獲6支專用電話、小客車1部，薛男坦承犯罪事實，供稱2個月來賺了6萬元。

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