15年前曾殺立委呂孫綾叔叔 男遭開8槍擊殺

新北市淡水區今晨發生槍擊命案，陳姓男子開著BMW轎車，準備載未婚妻出門，卻遭到槍手朝車內近距離狂開8槍。（記者王宣晴翻攝）

2018-02-23 09:52

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水區今晨發生槍擊命案，46歲的男子陳文忠開著BMW轎車，抵達未婚妻位於新春街的住處，準備載未婚妻出門，卻遭到槍手朝車內近距離狂開8槍，陳男左側頭部、肩部、腹部多處中彈，巨大聲響引起附近民眾注意，陳男未婚妻下樓後見陳男倒臥在駕駛座內，嚇得趕緊報案。據查，身亡的陳男15年前也曾槍殺茶室老闆呂清芳，呂清芳為現任立委呂孫綾的叔叔。

警消獲報趕抵，陳男已由友人自行載往醫院急救，但今晨4時許仍不治身亡，調閱監視器後發現行兇槍手騎車逃逸，目前正以車追人，調查嫌犯動機及身分。

警方調查，有多項前科陳姓男子為淡水在地人，疑經營地下錢莊維生，15年前也曾因追討債務犯下槍殺「夜花園」茶室老闆呂清芳案，呂清芳為現任立委呂孫綾的叔叔，2個月後遭逮時身上被發現手槍子彈；陳父則為預拌混泥車公司老闆，該公司去年7月曾在北市仰德大道釀成4死9傷的車禍。

警方表示，因陳男背景複雜，目前仍待釐清槍手身分及動機，已以車追人，鎖定一名男子緝捕中。

槍擊案現場畫面。（記者王宣晴翻攝）

現場畫面。（記者王宣晴翻攝）