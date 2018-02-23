獨家》夫暗槓訂婚60萬元大聘 離婚時妻怒告討回

2018-02-23 00:14

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小含（化名）與莊姓男子訂婚時，莊男與父母拿大聘60萬元、小聘20萬元送給小含父母，女方父母把大聘退給莊家、請女婿轉送給小含，但莊男沒這麼做，後來這對新婚夫妻感情失和，走上分手一途，小含得知前夫沒轉送60萬元，提告追討。台南地院法官認為，訂婚時，莊男對岳父母要求轉送小含的話微笑點頭以對，認定莊男未提異議、意即同意轉送，判莊男要付這筆大聘款給小含。

小含主張，她與莊男原是夫妻，在104年12月6日訂婚、12月25日結婚，但婚後感情生變，結婚半年多就選擇協議登記離婚。

雙方訂婚當天，莊男與父母帶大聘60萬元、小聘20萬元到家裡送給小含父母。小含說，當時父母收下小聘，大聘則交給莊男及雙親，並交待要把大聘轉交給她，但她不知道此事，丈夫與公婆也一直沒把60萬大聘轉交給她。

小含說，兩人離婚時，丈夫竟對她提出給付家用基金的訴訟，鄰居街坊議論紛紛，自己的父母名聲深受傷害，不解地問她，「有無收到莊男的大聘款？」她才知道60萬大聘被公婆家扣下，決定循司法途徑要回這筆錢。

莊男與父母都否認有同意把大聘交給小含這件事，兩家曾溝通約定，60萬大聘是供訂婚禮拍照之用，由男方收回，小含不能追討這筆錢。

法官傳訊訂婚時3位在場證人，供詞相符，並指出，台灣社會雖有女方只收小聘、退回大聘的習俗，但這不是法律強制規定，可由當事人隨時約定改變，但小含父母收受大聘後，小含父親臨時改變想法，退回大聘時要求莊男轉交給小含，莊男當場微笑與點頭，是表示同意的意思，若莊男有異議，可當場或在訂婚禮後找女方家人問清楚，但莊男一方並未這麼做，當場微笑與點頭，已成立他與小含之間的贈與、委任契任，判決要付大聘款給小含。本案可上訴。